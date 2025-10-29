Собянин: Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкосплекса

Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промышленного комплекса, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр Москвы отметил, что это даст предприятию налоговые льготы и поможет запуску новых и модернизации существующих мощностей.

Мясоперерабатывающий завод выпускает более 100 тысяч тонн продукции в год. Поставки идут в 40 регионов страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.