Новости часа: парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября, а 3 ноября действует воскресный режим, сказал Сергей Собянин.

В ТиНАО началось строительство девяти жилых корпусов на почти 2 тысячи квартир, это информация от Мосгосстройнадзора.

Москвичи теперь могут подать онлайн заявление на регистрацию в реестре "Социальное такси", пишет портал мэра и правительства столицы.

