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29 октября, 22:30

Новости

Новости часа: парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября

Новости часа: парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Сборная Москвы стала победителем Национального чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: бывшую промзону Воронцово реорганизуют в 2030 году

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости построят в Хорошёво-Мнёвниках

Новости часа: Собянин рассказал о редевелопменте промзон Воронцово и Силикатные улицы

"Мой район. Новости": в Мнёвниковской пойме построят пешеходный мост

Новости часа: парковаться на улицах Москвы 4 ноября можно будет бесплатно

Собянин: в День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной

Сергей Собянин: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 4 ноября, а 3 ноября действует воскресный режим, сказал Сергей Собянин.

В ТиНАО началось строительство девяти жилых корпусов на почти 2 тысячи квартир, это информация от Мосгосстройнадзора.

Москвичи теперь могут подать онлайн заявление на регистрацию в реестре "Социальное такси", пишет портал мэра и правительства столицы.

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