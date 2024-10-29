Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

Сборная Москвы стала победителем Национального чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: бывшую промзону Воронцово реорганизуют в 2030 году

Новости часа: около 2 млн "квадратов" недвижимости построят в Хорошёво-Мнёвниках

Новости часа: Собянин рассказал о редевелопменте промзон Воронцово и Силикатные улицы

"Мой район. Новости": в Мнёвниковской пойме построят пешеходный мост

Новости часа: парковаться на улицах Москвы 4 ноября можно будет бесплатно

Собянин: в День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной

Сергей Собянин: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Собянин рассказал о редевелопменте бывших промзон Воронцово и Силикатные улицы

В День народного единства, 4 ноября, парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом рассказал Сергей Собянин. Стоянки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

В Москве для диагностики и лечения больных инсультом создана целая сеть на базе крупнейших больниц. В обход всех распределительных потоков сразу из скорой пациентов отправляют на исследования, которые позволяют спасти жизнь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика