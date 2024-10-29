Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 октября

В День народного единства, 4 ноября, парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. Об этом рассказал Сергей Собянин. Стоянки со шлагбаумами будут работать в обычном режиме.

В Москве для диагностики и лечения больных инсультом создана целая сеть на базе крупнейших больниц. В обход всех распределительных потоков сразу из скорой пациентов отправляют на исследования, которые позволяют спасти жизнь.

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