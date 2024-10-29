Новости часа: Собянин рассказал о редевелопменте промзон Воронцово и Силикатные улицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бывшие промзоны Силикатные улицы и Воронцово реорганизуют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезон работы городских станционных велосипедов в столице завершат 31 октября, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве на 30 и 31 октября, сообщили синоптики.