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Новости

29 октября, 13:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о редевелопменте промзон Воронцово и Силикатные улицы

Новости часа: Собянин рассказал о редевелопменте промзон Воронцово и Силикатные улицы

"Мой район. Новости": в Мнёвниковской пойме построят пешеходный мост

Новости часа: парковаться на улицах Москвы 4 ноября можно будет бесплатно

Собянин: в День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной

Сергей Собянин: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

Собянин рассказал о редевелопменте бывших промзон Воронцово и Силикатные улицы

Новости часа: до 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта

Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бывшие промзоны Силикатные улицы и Воронцово реорганизуют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Сезон работы городских станционных велосипедов в столице завершат 31 октября, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Желтый уровень погодной опасности из-за ветра объявили в Москве на 30 и 31 октября, сообщили синоптики.

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