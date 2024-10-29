Сергей Собянин: московские школьники победили в конкурсе "Большая перемена"

132 московских школьника стали победителями и призерами Всероссийского конкурса "Большая перемена". Ребят поздравил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Школьники соревновались в категории 8–10-е классы, а испытания в этом году проходили по 12 направлениям на тему "Семья и семейные ценности". Финальный этап прошел на территории "Артека". Эксперты оценивали креативное мышление ребят, их организаторские способности, навыки работы в команде и способности искать нестандартные решения.

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