Новости часа: до 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1 миллиона квадратных метров жилья по реновации построят инвесторы в Москве, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Музей Победы проведет исторический новогодний квест для детей "Елка Победы".