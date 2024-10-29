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Новости

Новости

29 октября, 00:00

Новости

Новости часа: до 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта

Новости часа: до 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта

Новости часа: шесть поликлиник открылись в разных районах Москвы после реконструкции

Новости часа: Собянин рассказал о втором этапе модернизации столичных поликлиник

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Новости часа: число участников спортивных проектов Москвы до 2030 года увеличится вдвое

Собянин: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Собянин: в Москве открылись шесть обновленных поликлиник

Сергей Собянин: московскому водопроводу исполнилось 220 лет

Новости часа: москвичи победили во Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Новости часа: еще шесть поликлиник теперь соответствуют новому московскому стандарту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До 2030 года будет построено около 500 всесезонных объектов спорта. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1 миллиона квадратных метров жилья по реновации построят инвесторы в Москве, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Музей Победы проведет исторический новогодний квест для детей "Елка Победы".

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