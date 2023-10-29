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Новости

29 октября, 21:00

Новости

Анимация поможет развитию креативной индустрии Москвы – Собянин

Анимация поможет развитию креативной индустрии Москвы – Собянин

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Анимация поможет развитию креативной индустрии Москвы. Как рассказал Сергей Собянин, она может стать главным драйвером этого процесса.

Мэр отметил, что более 75% студий страны зарегистрированы именно в столице. Только за последние три года их выручка составила 57 миллиардов рублей. Город, в свою очередь, активно поддерживает индустрию. Так, например, статус технопарков получили киностудия "Союзмульфильм" и Телецентр "Останкино". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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