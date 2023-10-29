Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру воскресенья

Уникальную Городскую онкологическую больницу № 62 ждет преобразование. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, через пару лет клиника получит современный комплекс зданий, что позволит вывести оказание профильной помощи на новый качественный уровень.

Погода в Москве ухудшится завтра. В прогнозе гололедица и сильный ветер, скорость которого может достигать 15 м/с. Об этом предупредили городские службы. Ожидается также мокрый снег, переходящий в дождь. Водителей просят быть предельно внимательными на дороге, не превышать скорость и увеличивать дистанцию. Непогода сохранится с утра и до середины дня.

В Раменском случился потоп из-за растаявшего снега. Выпавший накануне снег растаял и затопил улицы в городе, в том числе проезжую часть. Водителям пришлось ехать, рассекая волны. Вода доходила до середины колес легковых автомобилей.

Новая неделя начнется с мощного потепления. Так, в понедельник столбики термометров до поднимутся до 8 градусов тепла днем. Осадки перейдут из снега в дождь.

Десятки человек решили провести свой выходной в Манеже, где проходит Московская неделя дизайна и интерьера. В рамках фестиваля будет работать выставка с сотнями эспонатов, а именитые дизайнеры прочитают лекции посетителям.

В Москве хотят расширить проект о бесплатной парковке у поликлиник. Льготный тариф пока работает только для трех учреждений. Однако идея приглянулась москвичам – с момента запуска проекта в конце июля местами воспользовались больше трех тысяч раз.

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