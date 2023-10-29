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29 октября, 17:15

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В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству жилья – Собянин

В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству жилья – Собянин

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В Москве досрочно выполнили годовой план по строительству жилья, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С начала года на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию почти 11 миллионов квадратных метров недвижимости. В том числе более 5 миллионов квадратов жилья. Показатели были превышены уже к сентябрю, теперь же они выше плановых и по жилым домам.

За последние пять лет объем жилого строительства вырос в два раза. Как отметил мэр, это еще раз доказывает, что данная сфера в столице остается стабильной и динамично развивается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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