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29 октября, 12:15

Новости

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Новости часа: более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненная ситуация"

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Более 450 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" в центрах госуслуг. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для жителей – это возможность сэкономить время и за одно посещение решить все вопросы, связанные с оформлением документов. Сервис "Жизненные ситуации" запустили в 2016 году. Сотрудники подскажут порядок действий и помогут посетителям без ошибок заполнить нужные заявления.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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