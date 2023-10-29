Более 450 тыс москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" – Собянин

Более 450 тысяч москвичей воспользовались сервисом "Жизненные ситуации" в центрах госуслуг. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Для жителей – это возможность сэкономить время и за одно посещение решить все вопросы, связанные с оформлением документов. Сервис "Жизненные ситуации" запустили в 2016 году. Сотрудники подскажут порядок действий и помогут посетителям без ошибок заполнить нужные заявления.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".