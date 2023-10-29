Почти 1,5 тыс инженеров закончили Московскую техническую школу

Выпускниками Московской технической школы уже стали почти 1,5 тысячи инженеров. В планах – подготовить в ближайшее время втрое больше уникальных специалистов. В школе дают навыки работы с передовыми технологиями. Такими, как беспилотники, роботы и искусственный интеллект.

За 2,5 года проект подтвердил свою эффективность и востребованность. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, выпускниками Московской технической школы уже стали почти 1,5 тысячи инженеров. До конца 2024 года планируют подготовить втрое больше уникальных специалистов.



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