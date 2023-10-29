Городская онкологическая больница № 62 получит новый комплекс зданий – Собянин

Городскую онкологическую больницу № 62 ждет преобразование. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, через несколько лет клиника получит современный комплекс зданий, что позволит вывести оказание профильной помощи на новый качественный уровень.

В данный момент лечебно-диагностический комплекс возводят на территории больницы. Его площадь составит свыше 60 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя амбулаторный корпус, 18 операционных и отделения реанимации. Здесь пациенты смогут получать полный цикл онкологической помощи по новому стандарту.

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