Собянин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" из Москвы

Команда школьников из Москвы стала лидером по числу участников и победителей на масштабном Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Ребят поздравил Сергей Собянин на своей странице в телеграме.

В финале "Большой перемены" за первые места боролись 1,5 тысячи учеников из разных регионов страны. Это школьники с 9 по 11 класс. Среди участников из Москвы победу одержал 51 старшеклассник. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.