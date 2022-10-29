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Собянин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" из Москвы

Собянин поздравил победителей конкурса "Большая перемена" из Москвы

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Команда школьников из Москвы стала лидером по числу участников и победителей на масштабном Всероссийском конкурсе "Большая перемена". Ребят поздравил Сергей Собянин на своей странице в телеграме.

В финале "Большой перемены" за первые места боролись 1,5 тысячи учеников из разных регионов страны. Это школьники с 9 по 11 класс. Среди участников из Москвы победу одержал 51 старшеклассник. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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