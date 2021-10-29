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20:30

Собянин осмотрел строящийся скоропомощной комплекс НИИ Склифосовского

мэр Москвы медицина город видео Ксения Чепенко Гульнара Солдатова

Ход строительства скоропомощного корпуса для Научно-исследовательского института имени Склифосовского осмотрел Сергей Собянин. Мэр отметил, что строительство наиболее важных для города объектов не останавливается, несмотря на нерабочие дни.

"Скоропомощные корпуса – это корпуса, куда везут по экстренной помощи больных. Они разбросаны в действующих сегодня больницах, сделанных по старым стандартам, и многие из них не отвечают современным требованиям", – сказал Собянин.

По данным столичной мэрии, новый корпус НИИ имени Склифосовского будет рассчитан на ежедневный прием до 200 неотложных пациентов. Отмечается, что им будет доступен весь спектр необходимой медицинской помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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