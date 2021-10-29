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Москва 24

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Город

10:45

Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий

мэр Москвы город видео Станислав Кулик

Все больше столичных предпринимателей выходят на мировые рынки высоких технологий. Только за первую половину этого года объем несырьевого экспорта Москвы вырос на 32% и достиг 17,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, Москва экспортирует товары в большую часть стран. В топ-5 импортеров в этом году вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина. Среди товаров – актуальные для всего мира реагенты для ПЦР-тестов. Ценятся и сделанные в Москве литийионные аккумуляторы, оборудование для химических лабораторий, валидаторы и кассовые аппараты для вендинговых автоматов.

При этом со стороны города для предпринимателей предусмотрены меры поддержки. Например, экспортный кешбэк в размере 10% от выручки по экспортным контрактам получили уже более 190 экспортеров. Кроме того, выделяются субсидии на сертификацию продукции и адаптацию товаров к требованиям внешних рынков.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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