Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий

Все больше столичных предпринимателей выходят на мировые рынки высоких технологий. Только за первую половину этого года объем несырьевого экспорта Москвы вырос на 32% и достиг 17,5 миллиарда долларов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По его словам, Москва экспортирует товары в большую часть стран. В топ-5 импортеров в этом году вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина. Среди товаров – актуальные для всего мира реагенты для ПЦР-тестов. Ценятся и сделанные в Москве литийионные аккумуляторы, оборудование для химических лабораторий, валидаторы и кассовые аппараты для вендинговых автоматов.

При этом со стороны города для предпринимателей предусмотрены меры поддержки. Например, экспортный кешбэк в размере 10% от выручки по экспортным контрактам получили уже более 190 экспортеров. Кроме того, выделяются субсидии на сертификацию продукции и адаптацию товаров к требованиям внешних рынков.

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