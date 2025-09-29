Собянин: началось строительство моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским

В Москве началось строительство нового пешеходного моста между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Работы стартовали одновременно на обоих берегах Москвы-реки, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мост соединит районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, а у жителей появится удобный маршрут к Гребному каналу и другим спортивным объектам. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.