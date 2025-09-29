Собянин: электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Электронные медицинские карты подключили 10 миллионов москвичей. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, медкарта доступна врачу и пациенту в любое время. Она позволяет ускорить диагностику и сократить количество походов в поликлинику. За 4 года популярность карт выросла в 15 раз. На данный момент это один из самых масштабных цифровых сервисов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.