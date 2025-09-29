Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 12:30

Мэр Москвы

Собянин: электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Собянин: электронные медкарты подключили уже 10 млн человек

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

Сергей Собянин: современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы

Собянин: театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Собянин: число компаний в сфере дизайна в Москве за 5 лет выросло на 91%

Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Собянин: столичные колледжи подключили к цифровой платформе МЭШ

Электронные медицинские карты подключили 10 миллионов москвичей. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, медкарта доступна врачу и пациенту в любое время. Она позволяет ускорить диагностику и сократить количество походов в поликлинику. За 4 года популярность карт выросла в 15 раз. На данный момент это один из самых масштабных цифровых сервисов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинатехнологиигородвидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика