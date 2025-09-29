Форма поиска по сайту

29 сентября, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве

Производство товаров для школьников в Москве активно развивается. Сергей Собянин сообщил, что за первые семь месяцев этого года заводы выпустили канцелярские принадлежности почти на 2 миллиарда рублей, а интерактивное оборудование – на более чем 1 миллиард рублей. Это превышает показатели 2024 года на 62%.

Мощности наращивают как крупные предприятия с многолетней историей, так и компании малого и среднего бизнеса. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" разрабатывают и производят инновационные образовательные комплексы: лабораторные наборы, учебные роботы, интерактивные панели и цифровые парты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыэкономикагородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

