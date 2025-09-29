Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

Уже 20 раз в этом году артисты культбригады Москонцерта выезжали в зону боевых действий, на пограничные заставы и в госпитали. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере МАХ.

С начала работы коллектив провел свыше тысячи мероприятий, которые посетили почти 150 тысяч человек. Помимо концертов в школах на новых территориях и в пунктах временного размещения, артисты помогают собирать и доставлять гуманитарные грузы, берут шефство над детьми, потерявшими родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.