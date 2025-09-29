Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

Сергей Собянин рассказал, как культбригада Москонцерта поддерживает бойцов СВО

Собянин рассказал об уникальной операции, которую провели в институте Склифосовского

Сергей Собянин: современные детские площадки появились еще в 15 районах Москвы

Собянин: театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Собянин: центру спорта и образования "Самбо-70" исполнилось 55 лет

Собянин: число компаний в сфере дизайна в Москве за 5 лет выросло на 91%

Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Собянин: столичные колледжи подключили к цифровой платформе МЭШ

Собянин: московские школьники стали победителями международной олимпиады по астрономии

Собянин: Москва участвует в выставке China International Industry Fair в Шанхае

Уже 20 раз в этом году артисты культбригады Москонцерта выезжали в зону боевых действий, на пограничные заставы и в госпитали. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге в мессенджере МАХ.

С начала работы коллектив провел свыше тысячи мероприятий, которые посетили почти 150 тысяч человек. Помимо концертов в школах на новых территориях и в пунктах временного размещения, артисты помогают собирать и доставлять гуманитарные грузы, берут шефство над детьми, потерявшими родителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыкультурагородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика