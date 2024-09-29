29 сентября, 16:15Новости
Собянин рассказал о результатах работы второго речного маршрута ЗИЛ – Печатники
Год назад в Москве запустили второй маршрут регулярного речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники. Сергей Собянин привел факты о результатах работы рейсов.
Они связали по воде районы юга и юго-востока Москвы. За год суда совершили больше 20 тысяч рейсов. Маршрутом воспользовались около 420 тысяч раз. Как отметил мэр, речной маршрут заметно экономит время пассажиров.
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