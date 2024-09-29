Собянин рассказал о результатах работы второго речного маршрута ЗИЛ – Печатники

Год назад в Москве запустили второй маршрут регулярного речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники. Сергей Собянин привел факты о результатах работы рейсов.

Они связали по воде районы юга и юго-востока Москвы. За год суда совершили больше 20 тысяч рейсов. Маршрутом воспользовались около 420 тысяч раз. Как отметил мэр, речной маршрут заметно экономит время пассажиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

