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29 сентября, 13:45

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Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Новости часа: центр техобслуживания электробусов построят в ТиНАО

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: в Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта

Собянин заявил, что готовность южной рокады составляет 85%

Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй регулярный маршрут речного электротранспорта запустили в столице, сообщил Сергей Собянин. Мэр проплыл на электросудне от причала Печатники через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.

В Москве привели в порядок территорию у станции БКЛ "Кленовый бульвар". Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В центральной части метро Москвы возможны временные ограничения на вход и выход. Это данные Дептранса.

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