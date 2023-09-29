Новости часа: Собянин открыл второй регулярный маршрут речного транспорта на Москве-реке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Второй регулярный маршрут речного электротранспорта запустили в столице, сообщил Сергей Собянин. Мэр проплыл на электросудне от причала Печатники через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.

В Москве привели в порядок территорию у станции БКЛ "Кленовый бульвар". Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В центральной части метро Москвы возможны временные ограничения на вход и выход. Это данные Дептранса.