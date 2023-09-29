Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплексное развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве привели в порядок территорию у станции БКЛ "Кленовый бульвар". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Павильоны "Здоровая Москва" заканчивают работу 30 сентября. О завершении работы заявил столичный департамент здравоохранения.