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Новости

29 сентября, 12:00

Город

Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

Новости часа: развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тыс рабочих мест

В Москве построят завод по производству батарей для электротранспорта – Собянин

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

Новости часа: зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комплексное развитие территорий в Рязанском районе даст столице около 3 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве привели в порядок территорию у станции БКЛ "Кленовый бульвар". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Павильоны "Здоровая Москва" заканчивают работу 30 сентября. О завершении работы заявил столичный департамент здравоохранения.

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