Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уже 110 тысяч автомобилистов ежедневно пользуются южным участком Московского скоростного диаметра. Это данные ЦОДД.

До 1,5 тысячи рабочих мест появится в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.