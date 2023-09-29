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29 сентября, 11:30

Экономика

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Новости часа: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин сообщил, что южная рокада готова на 85%

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

В Москве запустили производство препарата для лечения онкозаболеваний

Новости часа: зоны для отдыха и занятий спортом создали у прудов-регуляторов в Марьине

Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили столицу за лето

Собянин: доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Уже 110 тысяч автомобилистов ежедневно пользуются южным участком Московского скоростного диаметра. Это данные ЦОДД.

До 1,5 тысячи рабочих мест появится в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

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