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29 сентября, 07:45

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Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

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Часть бывшей промзоны "Грайвороново" станет современным городским кварталом. Планами по обустройству этой территории в своем телеграмм-канале поделился Сергей Собянин.

На площади 22,5 гектара появятся жилые дома, школы, детские сады, магазины, офисы и гостиничный комплекс. Всего будет создано около трех тысяч рабочих мест. Реализовывать проект будут частные компании. Объем инвестиций оценивается в 38 миллиардов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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