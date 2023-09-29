Собянин: часть бывшей промзоны Грайвороново станет современным кварталом

Часть бывшей промзоны "Грайвороново" станет современным городским кварталом. Планами по обустройству этой территории в своем телеграмм-канале поделился Сергей Собянин.



На площади 22,5 гектара появятся жилые дома, школы, детские сады, магазины, офисы и гостиничный комплекс. Всего будет создано около трех тысяч рабочих мест. Реализовывать проект будут частные компании. Объем инвестиций оценивается в 38 миллиардов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.