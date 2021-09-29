Собянин рассказал о планах дальнейшего благоустройства поймы Яузы

Большой спортивный кластер и прогулочный маршрут оборудовали в пойме реки Чермянка. Это территория будущего парка "Яуза". О планах дальнейшего благоустройства рассказал Собянин.

Когда там завершатся все работы, он станет одной из самых больших парковых зон в Европе.

Единое пространство протянется от МКАД до Сокольников и ВДНХ. Подробнее о том, как москвичи оценили то, что уже сделано, и что еще в планах по проекту, – в эфире телеканала Москва 24.