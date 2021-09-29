Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий "Парка Яуза"

Сергей Собянин ознакомился с результатами комплексного благоустройства новых территорий "Парка Яуза", сообщив, что после завершения всех запланированных работ он будет сопоставим по насыщенности и площади с Парком Горького.

Мэр рассказал, что в этом году специалисты благоустроили 50 гектаров территории парка и создали в нем огромное спортивное пространство со скейт-парком, тренажерами, спортплощадками и зонами для воркаута. Всего же, по словам Собянина, в "Парке Яуза" благоустроено уже 150 гектаров территории.

Собянин отметил, что в прилегающей к парку местности проживают около миллиона человек, поэтому обновленные зоны отдыха будут пользоваться большой популярностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.