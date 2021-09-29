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12:45

Участвующие в вакцинации москвичей медики будут получать стимулирующие выплаты

мэр Москвы город медицина видео Станислав Кулик Евгения Мирошкина

Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому медикам предоставят стимулирующие выплаты за проведение вакцинации от коронавируса.

На денежное вознаграждение смогут претендовать те медработники, которые смогут привлечь к вакцинации больше горожан, чем установлено нормой. За каждого дополнительного человека 18–60 лет положена выплата в размере 200 рублей, а за людей старше 60 лет – 400 рублей.

Ожидается, что данное решение позволит ускорить процессы вакцинации и ревакцинации населения Москвы.

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