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Новости

29 августа, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Новости часа: Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Собянин: восьмой волонтерский центр "Доброе место" расположен в СВАО

Собянин: новую поликлинику для детей и взрослых откроют на Светлом бульваре

Собянин: участники из 47 стран посетили Московскую международную неделю кино

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе

Собянин: в Филимонковском районе открывается новое здание школы № 1392

Новости часа: новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы

Новости часа: Московскую международную неделю кино посетили более 600 тыс человек

Новости часа: Собянин наградил 13 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава"

Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 московских семей удостоили почетного знака "‎Родительская слава". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Открылась регистрация на Московский осенний велофестиваль, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Комплекс горхозяйства посоветовал москвичам избегать длительного пребывания на улице из-за жары 29 августа.

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