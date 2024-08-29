29 августа, 16:45Новости
Новости часа: Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 13 московских семей удостоили почетного знака "Родительская слава". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Открылась регистрация на Московский осенний велофестиваль, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Комплекс горхозяйства посоветовал москвичам избегать длительного пребывания на улице из-за жары 29 августа.