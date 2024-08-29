Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое здание школы № 1392 открыли в Филимонковском районе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 120 пар в Москве поженились летом на транспортных объектах, рассказали в комплексе соцразвития.

Работы по реабилитации Троицкого пруда начались на юго-западе Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

