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Новости

29 августа, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового здания школы в Филимонковском районе

Собянин: в Филимонковском районе открывается новое здание школы № 1392

Новости часа: новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы

Новости часа: Московскую международную неделю кино посетили более 600 тыс человек

Новости часа: Собянин наградил 13 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава"

Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает многодетные семьи

Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда достроят в 2025 году

Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новое здание школы № 1392 открыли в Филимонковском районе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 120 пар в Москве поженились летом на транспортных объектах, рассказали в комплексе соцразвития.

Работы по реабилитации Троицкого пруда начались на юго-западе Москвы, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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