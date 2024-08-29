Новости часа: новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост в районе Берегового проезда свяжет три столичных района. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более миллиона квадратных метров асфальта обновили на МКАД, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сквозная нумерация выходов появится на всех пересадочных станциях метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.