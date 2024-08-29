Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 13:45

Новости

Новости часа: новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы

Новости часа: новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы

Новости часа: Московскую международную неделю кино посетили более 600 тыс человек

Новости часа: Собянин наградил 13 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава"

Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает многодетные семьи

Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда достроят в 2025 году

Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Новости часа: на Москву приходится одна пятая российских компаний-экспортеров

Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мост в районе Берегового проезда свяжет три столичных района. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более миллиона квадратных метров асфальта обновили на МКАД, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сквозная нумерация выходов появится на всех пересадочных станциях метро, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Читайте также
мэр МосквыгороддорогитранспортвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика