Новости часа: Московскую международную неделю кино посетили более 600 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московскую международную неделю кино посетили свыше 600 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение электричек возобновят на станции Москва-Рижская с 1 сентября, заявили в РЖД.

Количество стартовых площадок реновации с начала программы увеличили втрое, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

