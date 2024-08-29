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Новости

29 августа, 12:45

Новости

Новости часа: Московскую международную неделю кино посетили более 600 тыс человек

Новости часа: Московскую международную неделю кино посетили более 600 тыс человек

Новости часа: Собянин наградил 13 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава"

Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает многодетные семьи

Собянин: мост через Москву-реку в районе Берегового проезда достроят в 2025 году

Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Новости часа: на Москву приходится одна пятая российских компаний-экспортеров

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: московские компании поставляют свою продукцию в 167 стран мира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московскую международную неделю кино посетили свыше 600 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение электричек возобновят на станции Москва-Рижская с 1 сентября, заявили в РЖД.

Количество стартовых площадок реновации с начала программы увеличили втрое, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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