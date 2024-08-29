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29 августа, 14:30

Мэр Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Строительство культурно-досугового центра на улице Грина завершится в этом году, сообщил Сергей Собянин. В здании площадью больше трех тысяч квадратных метров запланированы три зоны: зрелищная, клубная и административная.

"По проектам редевелопмента двух участков общей площадью почти 6 гектаров планируется строительство более 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 140 миллионов рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут более 300 рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Началась подготовка к проходке перегонных тоннелей между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха" строящейся линии метро. Строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры.

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