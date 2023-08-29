Собянин: инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис "Москва" превысили 140 млрд рублей

Сергей Собянин рассказал об итогах работы особой экономической зоны "Технополис "Москва". По словам мэра столицы, компании уже инвестировали в свои производства более 140 миллиардов рублей с момента открытия в 2006 году.

В настоящее время там более 200 предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Кроме того, более 90 компаний имеют статус резидента и значительные налоговые льготы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.