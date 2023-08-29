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29 августа, 18:15

Экономика

Собянин: инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис "Москва" превысили 140 млрд рублей

Собянин: инвестиции бизнеса в ОЭЗ "Технополис "Москва" превысили 140 млрд рублей

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Сергей Собянин рассказал об итогах работы особой экономической зоны "Технополис "Москва". По словам мэра столицы, компании уже инвестировали в свои производства более 140 миллиардов рублей с момента открытия в 2006 году.

В настоящее время там более 200 предприятий, которые выпускают высокотехнологичную продукцию. Кроме того, более 90 компаний имеют статус резидента и значительные налоговые льготы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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