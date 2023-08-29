Собянин: северный дублер Кутузовского проспекта назовут проспектом Багратиона

Движение по северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в ближайшие недели. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин и отметил, что дублер будет называться проспектом Багратиона.

Такое решение приняли москвичи: голосование прошло на сайте проекта "Активный гражданин". Новая дорога будет шестиполосной и пройдет от "Москвы-Сити" и ТТК до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.