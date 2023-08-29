В этом учебном году в школы Москвы пойдут 1,1 млн учеников – Собянин

На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе 29 августа проходит главное событие перед Днем знаний – традиционный августовский педсовет. В зале собрались сотрудники департамента образования и лучшие преподаватели столичных школ, чтобы вместе обсудить планы на будущий учебный год.

Так, Сергей Собянин сообщил, что в новом учебном году столичные школы примут 1 миллион 100 тысяч учеников. Он добавил, что московская система образования готова к новому учебному году – школы отремонтированы, оснащены всем необходимым и укомплектованы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.