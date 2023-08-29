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Транспорт

Новости часа: Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Новости часа: Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Новости часа: программа реконструкции школьных зданий начнется в Москве с 2024 года

Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Новости часа: московская система образования готова к новому учебному году

Новости часа: московские школьники примут участие в эксперименте по подготовке к экзаменам

Новости часа: Собянин заявил, что число учащихся в московских школах превысит 1,1 млн

Собянин открыл новую школу на 1 100 мест в Молжаниновском районе

Собянин: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Новости часа: Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва готовится к запуску МЦД-4. На этой неделе начнется обкатка маршрута, сообщил Сергей Собянин.

График движения поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево изменится в сентябре. Об этом рассказал перевозчик.

В Москве восемь трамвайных маршрутов полностью обособили от автомобильного движения. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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