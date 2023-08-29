Новости часа: Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва готовится к запуску МЦД-4. На этой неделе начнется обкатка маршрута, сообщил Сергей Собянин.

График движения поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево изменится в сентябре. Об этом рассказал перевозчик.

В Москве восемь трамвайных маршрутов полностью обособили от автомобильного движения. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.