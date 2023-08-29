Собянин рассказал о подготовке к запуску движения поездов по МЦД-4

В Москве готовятся к открытию движения на МЦД-4. Как идет работа, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Специалисты уже провели стыковку контактной сети, а на этой неделе начнут обкатывать новый маршрут. В Балашихе почти готова новая станция Ольгино. На соединительной линии МЦД-4 уже доделывают новые станции Кутузовская и Тестовская. Кроме того, завершается реконструкция станции Поклонная.

МЦД-4 свяжет больше 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья. Это будет самая протяженная рельсовая артерия в Москве – ее длина составит 86 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.