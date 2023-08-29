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Новости

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Общество

Новости часа: московские школьники примут участие в эксперименте по подготовке к экзаменам

Новости часа: московские школьники примут участие в эксперименте по подготовке к экзаменам

Новости часа: Собянин заявил, что число учащихся в московских школах превысит 1,1 млн

Собянин открыл новую школу на 1 100 мест в Молжаниновском районе

Собянин: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Новости часа: Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы

Новости часа: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

Кировоградские пруды преобразились после благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московских девятиклассников включат в эксперимент по подготовке к госэкзаменам в новом учебном году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Льготный проезд в электричках снова будет доступен школьникам и студентам с 1 сентября. Об этом заявили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

30 августа в Москве начнется потепление. Синоптики обещают до 24 градусов.

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