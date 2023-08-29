Новости часа: московские школьники примут участие в эксперименте по подготовке к экзаменам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московских девятиклассников включат в эксперимент по подготовке к госэкзаменам в новом учебном году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Льготный проезд в электричках снова будет доступен школьникам и студентам с 1 сентября. Об этом заявили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

30 августа в Москве начнется потепление. Синоптики обещают до 24 градусов.