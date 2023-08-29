Новости часа: Собянин заявил, что число учащихся в московских школах превысит 1,1 млн

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 сентября в столичные школы пойдут более 1,1 миллиона детей, сообщил Сергей Собянин. Мэр также анонсировал масштабную программу реконструкции московских школ.

Новые станции метро в Москве оснащают российскими автоматическими системами пожарной сигнализации. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Московский инновационный кластер выходит на международный уровень. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.