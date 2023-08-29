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Новости

13:30

Общество

Новости часа: Собянин заявил, что число учащихся в московских школах превысит 1,1 млн

Новости часа: Собянин заявил, что число учащихся в московских школах превысит 1,1 млн

Собянин открыл новую школу на 1 100 мест в Молжаниновском районе

Собянин: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Новости часа: Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы

Собянин открыл новую школу в Молжаниновском районе столицы

Новости часа: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

Кировоградские пруды преобразились после благоустройства

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 сентября в столичные школы пойдут более 1,1 миллиона детей, сообщил Сергей Собянин. Мэр также анонсировал масштабную программу реконструкции московских школ.

Новые станции метро в Москве оснащают российскими автоматическими системами пожарной сигнализации. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Московский инновационный кластер выходит на международный уровень. Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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