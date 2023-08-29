Собянин: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Капитальный ремонт во всех корпусах Боткинской больницы завершат во второй половине 2024 года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин и отметил, что в порядок привели уже семь зданий.

Ранее завершились работы в 9-м – хирургическом – корпусе, также известно, что подходит к концу ремонт корпуса № 20. В обновленные здания уже завозят новейшую аппаратуру и мебель.



Кроме того, после завершения ремонта в корпусе № 10 разместят научно-академический сектор, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских центров и вузов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.