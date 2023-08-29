Новости часа: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили реставрацию и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти на 20% больше абитуриентов поступили на бюджетные места в московские колледжи. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

29 августа в Москве самый холодный день недели. Температура не поднимется выше 19 градусов, заявили синоптики.