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Общество

Новости часа: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Новости часа: завершены реставрация и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы

Сергей Собянин рассказал о комплексной модернизации Боткинской больницы

Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

Кировоградские пруды преобразились после благоустройства

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Собянин: завершено строительство школы на месте бывшего Тушинского аэродрома

Новости часа: Собянин рассказал о первом этапе обновления амбулаторного звена

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили реставрацию и ремонт корпуса № 9 Боткинской больницы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти на 20% больше абитуриентов поступили на бюджетные места в московские колледжи. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

29 августа в Москве самый холодный день недели. Температура не поднимется выше 19 градусов, заявили синоптики.

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