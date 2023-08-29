Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

Капитальный ремонт в корпусах Боткинской больнице завершат во второй половине 2024 года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

За последние два года в порядок привели уже семь корпусов. Недавно завершились работы в хирургическом корпусе № 9, подходит к концу ремонт корпуса № 20.

Некоторые здания больничного комплекса являются объектами культурного наследия, поэтому в них идут не только ремонтные, но и реставрационные работы. В обновленные здания завозят новейшую аппаратуру и мебель. А в корпусе № 10 разместится научно-академический сектор, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.