Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Город

Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

Собянин рассказал о ходе капитального ремонта Боткинской больницы

Кировоградские пруды преобразились после благоустройства

Собянин: новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин: в Москве открылись две новые и девять реконструированных поликлиник

Собянин: завершено строительство школы на месте бывшего Тушинского аэродрома

Новости часа: Собянин рассказал о первом этапе обновления амбулаторного звена

Новости часа: Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Собянин объявил об открытии в Москве еще 11 поликлиник

Новости часа: новую школу на 1 100 мест открыли в районе Покровское-Стрешнево

Капитальный ремонт в корпусах Боткинской больнице завершат во второй половине 2024 года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

За последние два года в порядок привели уже семь корпусов. Недавно завершились работы в хирургическом корпусе № 9, подходит к концу ремонт корпуса № 20.

Некоторые здания больничного комплекса являются объектами культурного наследия, поэтому в них идут не только ремонтные, но и реставрационные работы. В обновленные здания завозят новейшую аппаратуру и мебель. А в корпусе № 10 разместится научно-академический сектор, куда переведут 24 кафедры ведущих медицинских научных центров и вузов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика