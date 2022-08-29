Новости последнего часа: строительство киноконцертного комплекса в Москве почти закончены

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство киноконцертного комплекса и павильона № 17 "Мосфильма" почти закончены. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Число разводов к бракам в Москве в этом году стало минимальным за последние шесть лет. Об этом сообщили ЗАГС.