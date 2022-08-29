Собянин рассказал о реализации программы "Мой район" в Раменках и Очаково-Матвеевском

Сергей Собянин рассказал как развиваются и благоустраиваются Раменки и Очаково-Матвеевское. За последние годы там построили новые трассы, открыли станции метро и железной дороги, благоустроили места отдыха, отремонтировали дома культуры, появились новостройки для участников программы реновации.

Например, знаменитая киностудия "Мосфильм" строит новые павильоны. А в уникальном Доме костюма и реквизита хранится более 70 ретроавтомобилей и свыше 100 карет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.