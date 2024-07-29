29 июля, 22:00Новости
Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще отремонтируют до конца года, сообщил Сергей Собянин.
Подачу горячей воды после профилактических мероприятий возобновили в 39 тысяч зданий, рассказал заммэра Петр Бирюков.
На этой неделе температура в столице будет ниже нормы, отметили синоптики Гидрометцентра.
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