Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 22:00

Новости

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Мэр Москвы поздравил победителей международных олимпиад по химии

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще отремонтируют до конца года, сообщил Сергей Собянин.

Подачу горячей воды после профилактических мероприятий возобновили в 39 тысяч зданий, рассказал заммэра Петр Бирюков.

На этой неделе температура в столице будет ниже нормы, отметили синоптики Гидрометцентра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородобществопогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика