Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще отремонтируют до конца года, сообщил Сергей Собянин.

Подачу горячей воды после профилактических мероприятий возобновили в 39 тысяч зданий, рассказал заммэра Петр Бирюков.

На этой неделе температура в столице будет ниже нормы, отметили синоптики Гидрометцентра.

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