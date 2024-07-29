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Новости

29 июля, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыли две рентген-операционные после ремонта в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На вентшахте метро "Тургеневская" появилось изображение амурского тигра, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На текущей неделе температура в столице будет на 2 градуса ниже нормы, заявили в Гидрометцентре РФ.

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