Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыли две рентген-операционные после ремонта в городской клинической больнице № 1 имени Пирогова. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На вентшахте метро "Тургеневская" появилось изображение амурского тигра, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На текущей неделе температура в столице будет на 2 градуса ниже нормы, заявили в Гидрометцентре РФ.

