Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил улицы, скверы и площади города. Об этом заявил Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщили коммунальщики.

Бульвар "Московского долголетия" откроют в столице в рамках фестиваля, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

