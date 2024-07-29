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Новости

29 июля, 14:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Новости часа: полмиллиона растений привезли к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Собянин рассказал о развитии района Некрасовка

Собянин пригласил горожан на уникальный фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"

Новости часа: более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице

Новости часа: в Москве переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил улицы, скверы и площади города. Об этом заявил Сергей Собянин.

300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщили коммунальщики.

Бульвар "Московского долголетия" откроют в столице в рамках фестиваля, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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Сюжет: Лето в Москве
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