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Новости

29 июля, 13:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Новости часа: полмиллиона растений привезли к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Собянин рассказал о развитии района Некрасовка

Собянин пригласил горожан на уникальный фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"

Новости часа: более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице

Новости часа: в Москве переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах

Собянин: 55 новых мастерских и лабораторий открыто с начала года в колледжах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ГКБ № 1 имени Пирогова заработали две рентген-операционные, а в ГКБ № 31 имени Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с применением высокотехнологичного робота-ортопеда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в отдельных районах Москвы, рассказали в комплексе горхозяйства.

Сервис Russpass собрал более 30 тысяч предложений для туристов, заявила заммэра Наталья Сергунина.

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