Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ГКБ № 1 имени Пирогова заработали две рентген-операционные, а в ГКБ № 31 имени Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с применением высокотехнологичного робота-ортопеда. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в отдельных районах Москвы, рассказали в комплексе горхозяйства.

Сервис Russpass собрал более 30 тысяч предложений для туристов, заявила заммэра Наталья Сергунина.

