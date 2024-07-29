29 июля, 13:00Новости
Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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