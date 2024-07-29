Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 13:00

Новости

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Новости часа: полмиллиона растений привезли к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Собянин рассказал о развитии района Некрасовка

Собянин пригласил горожан на уникальный фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы"

Новости часа: более 70 домов по реновации подключат к электросетям до конца года в столице

Новости часа: в Москве переоснастят 439 мастерских и лабораторий в колледжах

Собянин: 55 новых мастерских и лабораторий открыто с начала года в колледжах Москвы

Собянин: Москва является лидером по созданию комфортной городской среды

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На форуме-фестивале "Москва 2030" можно будет покататься на серфе и электрокартах, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Въездной турпоток в Москву на 35% превысил показатели прошлого летнего сезона, заявили в Российском союзе туриндустрии.

Читайте также
Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
мэр МосквымедицинагородфестивалитуризмвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика