Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На форуме-фестивале "Москва 2030" можно будет покататься на серфе и электрокартах, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Въездной турпоток в Москву на 35% превысил показатели прошлого летнего сезона, заявили в Российском союзе туриндустрии.