Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны России. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Общая сумма за первый год службы составит от 5 миллионов 200 тысяч рублей. В нее входит единовременная выплата правительства Москвы – 1 миллион 900 тысяч рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Также правительство Москвы дополнительно платит по 50 тысяч рублей в месяц.

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