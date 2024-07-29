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Новости

29 июля, 11:30

Новости

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Военнослужащие по контракту в Москве получат от 5,2 млн рублей в первый год

Собянин рассказал о развитии района Некрасовка

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В Москве объявили о новых выплатах для тех, кто заключает контракт с Минобороны России. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.

Общая сумма за первый год службы составит от 5 миллионов 200 тысяч рублей. В нее входит единовременная выплата правительства Москвы – 1 миллион 900 тысяч рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. Также правительство Москвы дополнительно платит по 50 тысяч рублей в месяц.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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